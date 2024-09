Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Germansberg beobachtet haben. Wie die Polizei am Montag berichtete, haben Unbekannte im Zeitraum von 1 bis 4 Uhr versucht, sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Allerdings richteten sie an der Tür Schaden an, den die Polizei nicht näher bezifferte. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.