Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag die Seitenscheibe einer Tankstelle in der Straße Am Rübsamenwühl eingeschlagen. Ob die Täter in das Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 1000 Euro. Zeugen, die in der Nacht zum 8. Oktober verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 zu melden.