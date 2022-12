500 Euro Sachschaden sind laut Polizei bei einem versuchten Einbruch in ein Spielwarengeschäft in der Oberen Langgasse entstanden. Unbekannte hätten mutmaßlich in der Nach auf Sonntag oder am Sonntagvormittag ein Fenster auf der Rückseite des Geschäfts aufgehebelt. „Sie beschädigten dabei das Fenster erheblich, gelangten allerdings nicht in das Gebäude“, melden die Beamten. Sie suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise machen können. Kontakt: Telelefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.