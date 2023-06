In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Anwohner mehrere Personen vor einer Gaststätte in der Blaulstraße in Speyer bemerkt, die Taschenlampen dabei hatten. Er verständigte daher die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort jedoch keine Personen mehr feststellen, allerdings war die Eingangstür der Gaststätte beschädigt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.