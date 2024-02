Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus Auf dem Gelände eines Reisemobilhändlers hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Bewegungsmelder ausgelöst und die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten nach eigenen Angaben das komplett eingezäunte Gelände in der Franz-Kirrmeier-Straße absuchten, wurden sie von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Nähe angesprochen. Diese gaben demnach an, eine menschliche Silhouette vor ihrem Schlafzimmerfenster gesehen zu haben. Beim Blick aus dem Fenster hätten sie gesehen, wie eine Person auf einem Fahrrad davonfuhr. In der Nähe war aber laut Polizei keine Person zu finden. Die Spurenlage habe ergeben, dass der Unbekannte vergeblich versuchte, in das Haus einzudringen. Die Ermittlungen dauern an, weswegen die Polizei Zeugen sucht, die unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße, Im Sterngarten und Ziegelofenweg beobachtete verdächtige Wahrnehmungen teilen.