Unbekannte scheiterten in der Nacht von Montag (21 Uhr) auf Dienstag (8 Uhr) mit dem Versuch, die Eingangstür eines Gewerbebetriebs in der Oberen Langgasse aufzuhebeln. Außerdem fanden Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Klipfelstor Hebelspuren an der Eingangstür, die laut Polizei zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 15.58, entstanden sein sollen. Hinweise an die Polizei per Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.