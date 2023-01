Einen unschönen Anblick bot in den vergangenen Tagen die Antikenhalle im Domgarten: Unbekannte hatten vor dem Ehrenmal für bayerische Soldaten großflächig Unrat verteilt. Das 1826 errichtete Gebäude nördlich des Doms wird von der Pionierkameradschaft Speyer betreut und gereinigt, deren Sprecher Richard Pensel nicht von einer politischen Aktion ausgeht. An einen Zusammenhang dort verstreuter Bücher, Magazine und Lebensmittel mit dem Ehrenmal glaubt er nicht: „Das hat ausgesehen, als hätte jemand seinen Müll entsorgt.“ Unter anderem seien Hühnchen- und Fischreste darunter gewesen. Der Tatzeitpunkt müsse am 29. Dezember oder früher gewesen sein. Die Pionierkameraden hätten am Neujahrsvormittag eine Sonderschicht eingelegt, um die Anlage wieder zu säubern.