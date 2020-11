Die Stadtverwaltung Speyer hat am Montag ein Abstimmungsgespräch mit dem Land wegen der weiterhin hohen Corona-Zahlen im rheinland-pfälzischen „Hotspot“ geführt. „Beschlossen worden ist, die Inzidenz weitere drei, vier Tage zu beobachten. Wenn sie nochmals deutlich hochgeht, müssten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden“, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Es werde jedoch auf einen Rückgang gehofft, auch wenn die Ergebnisse von Reihentestungen an Altenheimen noch ausstünden.

Die Inzidenz – also die Anzahl an Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100.000 Einwohner – ist am Montag gegenüber dem Wochenende leicht gestiegen, von 265 auf 280,8. Vorige Woche hatte sie aber die 300er-Marke überschritten. In der Statistik des Landesuntersuchungsamts sind 36 zusätzliche Erkrankte und ein neuer Todesfall in Speyer verzeichnet. 835 Personen waren demnach seit Beginn der Pandemie infiziert, 502 davon gelten als noch nicht genesen, fünf sind verstorben. Auch an einem Speyerer Altenheim sind Bewohner nach Corona-Infektionen gestorben.