Auf etwa 150.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe des Schadens, der bei einer Verpuffung am 12. November in Speyer auf einem Betriebsgelände eines Tanklasterreinigungsunternehmens entstanden ist. Die Ermittlungen zu der Verpuffung, die den Brand einer Halle ausgelöst hat, dauern an. Das hat die Kriminalpolizei am Dienstag mitgeteilt. Am Montag haben ein Brandermittler und ein Chemiker des Landeskriminalamts die Unfallstelle begangen. Ursächlich für den Brand dürften demnach Reinigungsarbeiten eines Tanklasters sein, bei dem sich flüssige oder gasförmige Reste eines leicht entzündlichen Stoffes in der Halle befanden und sich entzündeten. Wodurch die Entzündung ausgelöst wurde, ist nach wie nicht klar. Personen waren bei dem Unglück nicht zu Schaden gekommen.