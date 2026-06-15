Bekommt Speyer eine Verpackungssteuer? Die Verwaltungsprüfung dauert noch eine Weile, wie auf Anfrage der Grünen im Stadtrat erläutert wurde.

Die Grünen sahen finanzielle Vorteile der Verpackungssteuer von „pessimistisch gerechnet“ 100.000 Euro für den städtischen Haushalt. Auch in der Vorreiterkommune Tübingen gebe es „ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis“ so Axel Utz (Grüne). Wenn als Folge weniger Verpackungsmüll anfiele, stünde das auch der Maximilianstraße gut zu Gesicht. Derzeit würden alle Speyerer für die Entsorgung des Verpackungsmülls in der Öffentlichkeit zahlen, die Verpackungssteuer sei dagegen verursachergerecht. Sie wird auf ausgegebene Einwegverpackungen erhoben.

Allerdings wäre die Steuer voraussichtlich mit einem „nicht unerheblichen dauerhaften Verwaltungsaufwand“ verbunden, sagte der städtische Kämmerer Tobias Schmitt. Zwischen 55.000 bis 115.000 Euro zusätzliche Kosten müssten wohl eingeplant werden. Die tatsächlichen Kosten sollen in einer vertiefenden Prüfung ermittelt und den erwarteten Steuererträgen gegenübergestellt werden. Die Stadt priorisiere jedoch, so Schmitt: Zunächst hätten die Steuerbescheide der kürzlich neu eingeführten Zweitwohnsitzsteuer und die Einführung der Grundsteuer C Vorrang. Außerdem werde die Beschlussvorlage für eine mögliche Bettensteuer auf touristische Angebote vorbereitet. Erst danach – voraussichtlich im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026 – soll die Prüfung der Verpackungssteuer laufen. Für einen Prüfantrag von Grünen, CDU und SWG hatte es bereits Ende 2023 grünes Licht gegeben. Zunächst war jedoch ein Gerichtsurteil abgewartet worden, das die Tübinger Steuer Anfang 2025 als zulässig einstufte.