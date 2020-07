Über ein „gefährliches Räuber- und Gendarm-Spiel“ am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in Speyer informiert die Polizei. Eine Zeugin habe eine vermummte Person in der Josef-Schmitt-Straße gemeldet, die eine Schusswaffe dabei habe. Vor Ort hätten die Beamten festgestellt, dass es sich um einen 13-Jährigen handelte, der mit einem Fahrradschloss an einen Pfosten gefesselt war. Er habe eine Spielzeugpistole dabei gehabt, die auf die Entfernung leicht mit einer echten Waffe zu verwechseln gewesen sei. Es habe sich herausgestellt, dass der 13-Jährige von einem etwas älteren Mitspieler die Aufgabe gestellt bekommen habe, sich durch Lösen einer Rechenaufgabe zu befreien. Die Beteiligten seien „hinsichtlich der Gefährlichkeit und Außenwirkung entsprechend aufgeklärt und sensibilisiert“ worden, so die Polizei.