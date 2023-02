Die Polizei sucht derzeit mit einem neuen Foto nach dem seit dem 11. Februar vermissten 87-Jährigen aus Speyer. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Vermisste mit einem E-Bike unterwegs ist. Auffällig ist, dass der 87-Jährige laut den Beamten immer mit einem Helm und einer Kappe Fahrrad fährt. Da der Aufenthaltsort des Vermissten noch immer unbekannt ist, sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.