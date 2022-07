Die Polizei hat wenig Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden, der nach einem Besuch am Binsfeldsee am Sonntag vermisst wird. Es müsse davon ausgegangen werden, dass er ertrunken ist, sagt Ghislaine Wymar, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen, auf Anfrage. Der 24-Jährige sei am Nachmittag in Badehosen unterwegs gewesen und habe persönliche Gegenstände am Ufer bei der Gruppe zurückgelassen, mit der er unterwegs war. Ob er ein guter Schwimmer sei, sei nicht bekannt. In die Speyerer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), in der er lebte, sei er nicht zurückgekehrt.

Die Gruppe hatte die Polizei erst am Sonntagabend über den Vermisstenfall informiert. Bei einem nächtlichen Sucheinsatz bis 4.45 Uhr sei der Mann ebensowenig gefunden worden, wie bei einem weiteren Tauchgang der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Montag, berichtet Wymar. In den kommenden Tagen seien weitere Tauchgänge geplant, um den mutmaßlichen Leichnam zu finden und zu bergen.