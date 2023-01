Eine Vermisstensuche hat am Mittwoch vor allem in Speyer-Ost und -Nord für Aufsehen gesorgt. Ein 50-Jähriger sei vermisst gemeldet worden, so die Polizei auf Anfrage. Sie war von circa 14 bis 19.30 Uhr mit zahlreichen Kräften, einem Hubschrauber und Drohnen unterwegs. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich des Steinhäuserwühlsees und dessen teilweise unwegsames Umfeld. Der Mann sei an Land von Einsatzkräften lebend gefunden worden. Er werde nun medizinisch untersucht, so ein Polizeisprecher.