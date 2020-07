Sorgen um eine betrunkene 29-jährige Speyererin haben in der Nacht auf Sonntag eine Suchaktion ausgelöst. Die Frau war laut Polizei als Mitglied einer Personengruppe an der Rheinpromenade unterwegs, entfernte sich aber von den anderen unbemerkt. Anschließend seien nur noch ihr Fahrrad und ihre Handtasche am Rheinufer gefunden worden, so die Polizei. Ihr Ehemann habe die Beamten gerufen und sie auf die Alkoholisierung der Frau hingewiesen. Folge: „Es wurden sofortige Suchmaßnahmen eingeleitet, da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte.“ Beteiligt waren auch die Feuerwehr Speyer, die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen sowie ein Polizeihubschrauber, insgesamt rund ein Dutzend Personen. Circa zwei Stunden nach der Erstmeldung sei die Vermisste wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. „Wie sie jedoch dorthin kam, konnte sie wohl aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht sagen“, meldet die Polizei. Ob sie für den Einsatz bezahlen muss, sei noch nicht geklärt. „Es könnte aber sein, dass Kosten auf sie zukommen“, so die Polizei.