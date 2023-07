Seit Donnerstagabend wird die in Speyer lebende Leah-Marie vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der nach der Zwölfjährigen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Das Mädchen ist den Angaben nach etwa 1,50 Meter groß. Leah-Marie hat lange, braune Haare, trägt eine lange Cargohose sowie eine Bluse mit Blume und hat eine Sporttasche dabei. Wer das Mädchen seit Donnerstagabend gesehen hat oder Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail: kiludwigshafen1.kdd@polizei.rlp.de. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.