Seit Donnerstagmittag wird der 69-jährige Kasimier Leo Treffler vermisst. Dies teilt die Polizei mit. Der Senior hielt sich im Caritas-Altenpflegeheim St. Martha in Speyer auf. Alle bisherigen Suchmaßnahmen seien erfolglos verlaufen, so die Polizei. Kasimier Leo Treffler wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Jogginghose mit Bund. Er trägt schwarze Sportschuhe. Der Mann kann sich laut Polizei aufgrund einer Sprachstörung nicht verbal artikulieren und ist zu Fuß und mit einem Rollator unterwegs. Hinweise an jede Polizeidienststelle oder den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773.