Dass ein Mann sein angeblich entwendetes Auto bei der Speyerer Polizei anzeigen wollte, hat nach deren Einschätzung eine Trunkenheitsfahrt verhindert. Der Fall beginnt dem Beamten zufolge am Dienstag gegen 1.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Josephskirche. Dort vermisste der 49-Jährige sein Auto. Er habe es dort am Vorabend geparkt, berichtete er der Polizei. Von den Beamten nach alternativen Standorten befragt, „bestand er zunächst darauf, sein Auto wie angegeben geparkt zu haben und wurde bei der Frage zunehmend ungemütlicher“. Die Beamten blieben ihrem Bericht zufolge aber hartnäckig – „und plötzlich fiel dem Mann ein, dass er möglicherweise sein Fahrzeug doch in der Nähe des Festplatzes geparkt haben könnte“. Dort wurde es auch gefunden – losfahren durfte der Mann dennoch nicht, da die Beamten ihn für nicht fahrtüchtig hielten. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies: 1,1 Promille. „Das Auto blieb stehen und die Schlüssel wurden sichergestellt“, so die Beamten, die auch von einer folgenden Entschuldigung des Mannes berichten.