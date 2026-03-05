Willi Fix war ein begeisterter Fotograf, der das Leben in seiner Heimatstadt Speyer mit Hingabe einfing. Sein Enkel will das Archiv des Großvaters ordnen. Er bittet um Hilfe.

An der Straßenecke irgendwo in Speyer muss es ziemlich gekracht haben: Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen altertümlichen Mercedes, der hochkant auf der Fahrerseite liegt. Um ihn verstreut ein Meer von Glassplittern. Auf der Straße ausgelaufene Betriebsstoffe. Viele Schaulustige haben sich eingefunden, Polizisten sind zu erkennen. Offenbar gab es einen Zusammenstoß, dessen Wucht die Limousine glatt umgeworfen hat. Im Hintergrund ist ein verbeulter VW-Bus auszumachen. Und auf der Beifahrerseite des Mercedes sind die Türen eingedrückt. Die Vermutung liegt daher nahe, dass es hier zu einem ernsthaften Konflikt zweier führender deutscher Autohersteller um die Vorfahrt gekommen ist. Doch wo genau spielte sich der Unfall ab? Und in welchem Jahr?

„Es geht mir vor allem um das Datum, weniger um das Ereignis selbst“, sagt Bernd Fix. Informationen darüber sind ihm zwar ebenfalls willkommen. Entscheidend ist für ihn allerdings die Jahreszahl. Dazu muss man wissen: Bernd Fix, Jahrgang 1965, ist der Enkel des 1996 verstorbenen Willi Fix. Und der war als passionierter Fotograf derjenige, der seit den 1920er-Jahren mit seinen Kameras die Seele der Domstadt eingefangen und auf Film gebannt hat. Mit Einfühlungsvermögen und viel Gespür für den richtigen Augenblick verewigte Willi Fix in beeindruckenden Aufnahmen die Gebäude und die Natur seiner Heimatstadt, aber vor allem ihre Menschen in ihrem Alltag.

Ungeordnetes Archiv

Zig Tausende Negative, alle in Schwarz-Weiß, lagern noch immer in Kisten und bilden das umfangreiche Vermächtnis des bekannten Fotografen, der lange Jahre ein Fachgeschäft („Foto-Fix“) auf der Maximilianstraße betrieb. Das Archiv aufzuarbeiten und zu digitalisieren, „ist eine Lebensaufgabe“, sagt Bernd Fix. Der Mediengestalter versucht seit Jahren, Ordnung in das Wirrwarr zu bringen, „denn nach dem Tod meines Großvaters hat jemand in seinem Archiv herumgewühlt“. Das Material sei durcheinandergeraten, die zeitliche Reihenfolge und der Kontext, in dem die Aufnahmen entstanden, lassen sich oft nicht mehr nachvollziehen.

Bernd Fix ist daher dazu übergegangen, einzelne Fotografien oder kleine, zusammenhängende Bilderserien auf Facebook zu veröffentlichen – in der Hoffnung, dass sich jemand meldet, der ihm bei der Datierung weiterhelfen kann. „Auf einem Negativstreifen befinden sich bis zu 50 Aufnahmen“, erläutert Fix. Kennt er von zumindest einer das Entstehungsdatum, so kann er auch die anderen zeitlich zuordnen. Mitunter helfen ihm die Motive selbst auf die Sprünge. „Manchmal finde ich auf dem Negativ ein Datum oder eine Jahreszahl, die dort abgebildet ist.“

In anderen Fällen könne er zumindest den ungefähren Zeitraum der Entstehung eingrenzen, etwa durch abgebildete markante Gebäude, die eventuell später abgerissen oder die gerade neu errichtet wurden. Bisweilen ist auch ein Ladengeschäft abgebildet, von dem bekannt ist, von wann bis wann es existierte. Manchmal benötigt Fix detektivischen Spürsinn. VW-Transporter beispielsweise wurden ab 1950 gefertigt. Der Unfall zwischen Bulli und Mercedes muss also danach passiert sein. Fix schätzt den Zeitraum auf „Ende der 1950er-Jahre“. Auch die Mode einer Zeit könne Hinweise liefern.

Zeitzeugen dringend gesucht

„Ich hoffe immer auf Zeitzeugen, von denen es bestimmt noch einige gibt“, sagt Fix. Die könnten etwa miterlebt haben, wie auf der Maximilianstraße eine gigantische Wasserfontäne sprudelte. Fotograf Willi Fix muss damals, vielleicht um 1960, fix zur Stelle gewesen sein, um das Ereignis festzuhalten. „War es ein Wasserrohrbruch?“, rätselt Enkel Bernd. Da jedoch ein Hydrantenschlüssel mitten im Wasserschwall zu sehen ist, könnte es auch sein, dass ein Hydrant angezapft werden sollte, das dazugehörige Standrohr dem Wasserdruck aber nicht standhielt. So interpretierten es jedenfalls einige Betrachter auf Facebook. Ein Datum des Vorfalls aber konnte bisher niemand nennen.

Wasser marsch: Fontäne in der Maximilianstraße, offenbar durch einen geöffneten Hydranten. Wann ist das Bild entstanden? Foto: Willi Fix/oho

Die Motive, zu denen er Informationen sucht, wählt Bernd Fix nicht nach einem festen Schema aus. Er versuche, mit den ältesten Negativen anzufangen, denn sie seien am ehesten vom Zerfall bedroht. „An manchen Negativen sitze ich Tage, um sie zu restaurieren“, schildert der Mediengestalter. Das Gute daran: In der Regel ließen sie sich wiederherstellen.

Findiger Fotograf

Noch immer sei er fasziniert davon, was sein Großvater sich alles habe einfallen lassen, um gute Fotos zu machen. So habe Willi Fix in den 1930er-Jahren mit Luftbildern experimentiert – mittels eines mit Wasserstoff gefüllten Ballons. „Daran war eine etwa zwei Kilogramm schwere Kamera befestigt. Die ließ er am Ballon an einer Leine aufsteigen, um über die Baumkronen zu kommen“, berichtet der Enkel. Die Kamera wurden dann von Hand ausgelöst: per Druckluft durch einen dünnen Schlauch. Wieder und wieder wurde der Vorgang wiederholt, bis der Fotograf mit der Aufnahme und dem Blickwinkel zufrieden war: „Mein Opa hatte hohe Qualitätsansprüche. Er hat immer viel aussortiert.“

Tüftler: Der Fotograf Willi Fix mit seiner Erfindung für Luftbilder, ein mit Wasserstoff gefüllten Ballon, der eine Kamera in die Höhe trägt. Foto: Willi Fix/oho

Später habe der findige Fotograf ein rund 20 Meter langes Stativ benutzt, ein System aus mehreren ineinandersteckenden Rohren, die sich auf drei Meter zusammenschieben ließen. Auch Kameras habe Willi Fix selbst gebaut. „Er war wirklich sehr talentiert“, sagt Bernd Fix. Lange hatte er sich vorgenommen, sich mit seinem Großvater zusammenzusetzen und das Archiv zu katalogisieren: „Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.“ Nun stehe er allein und mit begrenztem Zeitbudget vor der Herkulesaufgabe.

Häufig werde er darauf angesprochen, ein Buch mit den Lichtbildern seines Vorfahren zu veröffentlichen. „Aber das mache ich erst, wenn ich den Hintergrund zu den Aufnahmen möglichst genau kenne“, sagt Fix. Immerhin weiß er mittlerweile, wo sich die Kollision von VW-Bus und Mercedes ereignet hat: an der Kreuzung von Hilgard- und Ludwigstraße. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Geschäft. Auf einer Aufnahme der Serie ist die Drogerie Köhler zu sehen, die einst dort in einem Eckhaus beheimatet war.

Zur Sache

Hinweise zu den abgebildeten Aufnahmen von Willi Fix nimmt sein Enkel Bernd Fix über Facebook entgegen. Auch die Redaktion freut sich über Tipps, die aufklären helfen, unter welchen Umständen die Fotos entstanden sind. Bitte per E-Mail an: redspe@rheinpfalz.de

