Weil eine Autofahrerin die Tür ihres parkenden Fahrzeugs öffnete, während ein 60-Jähriger vorbeiradelte, hat sich dieser offenbar Verletzungen am Knie zugezogen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte am Dienstagvormittag eine 40-Jährige ihr Auto in der Straße Am Wasserturm abgestellt. Als sie ausstieg, berührte sie mit der Fahrzeugtür den vorbeifahrenden Radler, der aber nicht stürzte. Der Mann habe zunächst nur einen Sachschaden am Schutzblech und an der Fahrradkette geltend gemacht, so die Polizei. Die beiden Unfallbeteiligten vereinbarten, dass die Frau den Schaden begleichen sollte. Etwa eine Stunde später rief der 60-Jährige die 40-Jährige an und sprach von Verletzungen unter anderem am Knie. Beide suchten hernach die Polizei auf, die darauf hinweist, bei Unfällen am besten umgehend die Polizei zu verständigen.