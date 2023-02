Ein 23-jähriger Motorradfahrer, der am Mittwoch um 14.52 Uhr auf der Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße fuhr, kollidierte mit einem 82-jährigen Radfahrer. Dieser hatte auf Höhe einer Parkplatz-Einfahrt die Straße überquert. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 82-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 550 Euro.