Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem am Donnerstag, 14.30 Uhr, ein 18-jähriger E-Roller-Fahrer an Rücken und Becken verletzt worden ist. Demnach ist ein 74-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr in der Lindenstraße eingefahren, ohne den Vorrang des 18-Jährigen zu achten, der schon im Kreisel unterwegs war. Der junge Mann sei gestürzt und verletzt worden. Der 74-Jährige gebe an, dass dieser entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs gewesen sei. Die Polizeiinspektion Speyer sucht nun Zeugen, insbesondere eine unbekannte Frau, die vor Ort gewesen sei, sich jedoch vor dem Eintreffen der Beamten entfernt habe (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Sachschaden: am Auto rund 2000 Euro, am Roller 500 Euro.