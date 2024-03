Ein Streit zwischen zwei Männern in der Maximilianstraße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Wie mehrere Zeugen den zufällig vorbeifahrenden Beamten nach eigenen Angaben übereinstimmend mitgeteilt hätten, habe ein 31-Jähriger einem 44-Jährigen mehrere Schläge auf den Kopf verpasst. Beim Eintreffen der Polizei lag der 44-Jährige demnach leicht verletzt auf dem Boden. Der jüngere Mann sei betrunken gewesen (2,61 Promille) und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden, so die Beamten.