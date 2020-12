Bäume in der Stadt, wo ansonsten viel gepflastert und asphaltiert ist, sind wertvoll. Deshalb ist es umso bedauerlicher, wenn die vorhandenen Exemplare beschädigt werden. Einen solchen Fall gibt es zwischen St.-Guido-Stifts-Platz sowie Platz der Stadt Yavne: Unbekannte haben ein großes Stück der Rinde weggeschnitten.

„Der Schaden am Baum ist schon etwas älter und war, als er entdeckt wurde, auch leider schon zu alt für eine Behandlung“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Normalerweise würden frische Wunden an Bäumen mit schwarzer Folie abgeklebt, damit die Rinde nachwachsen könne. Bei der jetzigen Situation wird der Baum nach Erwartung der städtischen Gärtner versuchen, von der Seite her die Wunde zu verschließen. „Ob er es schafft, hängt davon ab, wie vital der Baum ist“, so die Stadt. Bei einer solchen Verletzung drohten ihm Pilze und Krankheiten, nennt sie als Gefahr.