Eine 36-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall in der Kurt-Schumacher-Straße verletzt worden. Sie sei am Dienstag gegen 13 Uhr an der Ampel am Ende der Straße nach rechts in die Iggelheimer Straße eingebogen und habe wegen eines querenden Fußgängers abbremsen müssen. Der Bericht: „Eine hinter ihr fahrende 35-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr der 36-Jährigen auf.“ Diese habe danach über Rückenschmerzen geklagt, aber nicht vom Rettungsdienst abgeholt werden müssen. Gesamtsachschaden: 3500 Euro.