Im Backofen vergessene Brezeln haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Leimen zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Wie die Polizei berichtete, wurde sie gegen Mitternacht von der Feuerwehr informiert, dass es in einem Wohnhaus brennen solle. Besorgte Anwohner lotsten die Beamten zu der betroffenen Dachgeschosswohnung, aus der ein Rauchwarnmelder zu vernehmen war. Da niemand auf das Klingeln reagierte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Sie fand die Bewohnerin schlafend im Bett und begleitete sie unverletzt nach draußen. Laut Polizei entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Bewohnerin konnte ihre Wohnung nach dem Lüften wieder betreten.