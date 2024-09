Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr wird auf der B9 zwischen Worms und Wörth der Verkehr gezählt. An rund 40 Messpunkten entlang der Fernstraße installierte Videosysteme erfassen am Donnerstag, am Freitag und am Sonntag, wie viele Fahrzeuge auf der B9 unterwegs sind und um welche Art Fahrzeug es sich handelt, teilt Stefan Schramm von der Firma Geovista auf Anfrage mit. Auftraggeber der Verkehrszählung ist das Bundesamt für Straßenwesen, das auf diese Weise turnusmäßig bundesweit erhebt, wie hoch die Verkehrsbelastung auf Autobahnen und Bundesstraßen ist. Gemessen werde am Donnerstag von 7 bis 9 und von 15 bis 18 Uhr, am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 16 bis 19 Uhr. Ein erster Messzyklus erfolgte im April, ein zweiter in der Ferienzeit Mitte August. Aus diesen Werten werde dann ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen über das Jahr hinweg errechnet, so Schramm.

„Personenbezogene Daten wie Kennzeichen werden nicht erfasst“, betont Schramm: „Wir tun nichts Verbotenes und arbeiten völlig transparent.“ Dennoch würden sich offenbar manche an der Zählung stören. So sei es dieses Jahr etwa ein Dutzend Mal vorgekommen, dass in der Vorderpfalz die Kästen mit den Kameras verdreht worden seien, so dass an einigen Stellen erneut gemessen werden musste. Ein Standort – die Brücke eines Wirtschaftsweges über die B9 bei Mutterstadt – habe sogar aufgrund wiederholter Eingriffe Unbekannter aufgegeben werden müssen, sagt Schramm. Bei Frankenthal-Mörsch sei zudem ein Videosystem, das an einem Verkehrsschild in Höhe einer Ausfahrt angebracht war, zerstört worden: Es wurde bei einem Unfall samt Schild demoliert.