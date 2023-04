Die Stadt Speyer weist Kritik der FDP an ihren Vorbereitungen für den Verkehrsversuch Postplatz zurück. Die liberale Stadtratsfraktion hatte ein Stopp aller entsprechenden Maßnahmen gefordert, nachdem eine rechtliche Einschätzung der Polizei bekannt geworden war, die den geplanten verkehrsberuhigten Bereich für unzulässig hält. Die Stadtverwaltung betont in einer Stellungnahme, der Verkehrsversuch habe „aufgrund mangelnder Gesprächsbereitschaft seitens des Landes“ noch gar nicht begonnen und könne somit auch nicht gestoppt werden. Sie freue sich darüber, dass das Verkehrsministerium am Donnerstag einen Gesprächstermin zu dem Projekt für Ende April in Aussicht gestellt habe. Man erhoffe sich davon einen „konstruktiven und zielführenden Austausch“.

Die Einschätzung der Polizei mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung sieht die Polizei als „Formsache“. Ihr sei deshalb „keine öffentlichkeitswirksame Bedeutung in besonderem Maße beigemessen“ worden. Die Stadt verweist außerdem darauf, vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) vor einiger Zeit eine mögliche Sonderregelung für ein Pilotprojekt signalisiert bekommen zu haben, die seither aber leider nicht konkretisiert worden sei. Wenn die Gespräche mit dem LBM abgeschlossen seien, könnte sich die Sachlage geändert haben. Dann werde eine erneute Stellungnahme von der Polizei eingeholt.

CDU: Polizei und Land einladen

Die Auseinandersetzung beschäftigt auch die CDU-Stadtratsfraktion in einer Stellungnahme. Der Vorsitzende Axel Wilke fordert darin, dass die Stadtverwaltung die bisherige Stellungnahme der Polizei sowie ein Schreiben des Verkehrsministeriums zur möglichen Übernahme der Straße in kommunale Verantwortung kurzfristig dem Stadtrat zur Verfügung stellt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bittet er zudem, zur Sitzung des Bauausschusses am 10. Mai je einen Vertreter von Polizei und Land zur Besprechung des Themas einzuladen.