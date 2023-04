Kritik an Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wegen des geplanten Verkehrsversuchs Postplatz übt die FDP-Ratsfraktion.

„Stadtverwaltung und Stadtspitze sollten sich Gedanken machen, was ihrerseits hätte anders laufen müssen“, so die Fraktion in einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung vom Freitag. Darin war von Seilers Kritik an Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) die Rede, weil diese einem zweijährigen Verkehrsversuch, um den Durchgangsverkehr in Gilgen- und Bahnhofstraße auszubremsen, bisher nicht zustimmt. Hintergrund ist ein Streit darum, ob in dieser Zeit Stadt oder Land die Baulast tragen.

Kommune wie Land müssten sich an gesetzliche Regelungen halten, so Mike Oehlmann, Fraktionschef der Liberalen. Die Stadt sei „vorgeprescht“. Sie hätte aus Sicht der FDP mehr Verkehrsdaten sowie Alternativen zur Verkehrsführung zur Verfügung stellen müssen. OB Seiler habe es versäumt, frühzeitig Anwohner, Gewerbetreibende und Politik einzubeziehen. Sie sei bei diesem Thema nicht nur naiv, sondern „fast schon egoistisch“ vorgegangen.