Besonderer Start ins Brezelfest 2024: Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung kommt der Verkehrsverein Speyer als Festveranstalter am Mittwoch, 10. Juli, 18 Uhr, im großen Festzelt zu einer Mitgliederversammlung zusammen. „Das Vereinsregister hat zwei Änderungen in unserer Satzung nicht anerkannt“, erklärt Vorsitzender Uwe Wöhlert den Hintergrund. Die Änderungen vom November 2023 sollen nun mit einem weiteren Beschluss in die richtige Form gebracht werden. Die Änderungen sind in der Praxis unerheblich – für das Registergericht aber nicht: Einmal muss das Wort „elektronisch“ als Möglichkeit, Einladungen zu versenden, durch „per E-Mail“ ersetzt werden. Einmal geht es um die Bestätigung eines Paragrafen, der 2023 spontan ergänzt worden, aber nicht zuvor in der Einladung angekündigt worden war.