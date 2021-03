Unter dem Motto „Der Verkehrsverein Speyer hilft …“ hat der Verkehrsverein nach der Absage des Brezelfests 2020 eine Benefizaktion gestartet. Dafür wurden nach Mitteilung von Stadt und Verein mehr als 20.000 Euro an Spenden eingeworben, deren Verteilung jetzt begonnen habe. Der größte Teil komme den Schaustellern zu, die wegen der Corona-Maßnahmen große Einbußen hätten. „Uns liegen Anträge von vier Speyerer Schaustellern vor“, so Verkehrsvereinschef Uwe Wöhlert. Dreimal seien 1500 Euro, einmal 500 Euro gewährt worden. Ende März werde über weitere Auszahlungen für den April gesprochen. „Das Budget kann so bis zum Juni reichen.“ Die Stadtverwaltung wickle dies treuhänderisch ab. Darüber hinaus werde ein Teil des Geldes dem Serviceclub Round Table 63 übergeben, um die Anschaffung einer Inklusionsschaukel für die Walderholung zu unterstützen.