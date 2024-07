Wirtschaftlicher Totalschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L546 zwischen St. Leon-Rot und Reilingen. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 73-Jährige Autofahrerin in Höhe eines Pendlerparkplatzes aus unbekannten Gründen auf den Grünstreifen. Sie habe die Kontrolle über den Wagen verloren, sei über einen Radweg gefahren und in einen Acker geschleudert. Dort überschlug sich das Auto den Angaben zufolge. Laut Polizei halfen Zeugen der 73-Jährigen aus dem Fahrzeug. Sie kam ins Krankenhaus, um etwaige Verletzungen abzuklären.