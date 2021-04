Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Freitag, 18.45 Uhr, auf Höhe des Bademaxx im Bereich Geibstraße/Am Neuen Rheinhafen gestürzt. Wie die Polizei informiert, war er aufgrund einer Ölspur ins Schleudern gekommen. „Der junge Mann erlitt Schmerzen im Bein- und Schulterbereich und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht“, so die Beamten. Der Sachschaden am Motorrad betrage mehrere hundert Euro. Die Polizei hatte zunächst keine Erkenntnisse zum Verursacher der Ölspur und bittet nun um Hinweise. Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.