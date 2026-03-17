Ein Radfahrer hat am Montagmorgen in der Straße Erster Richtweg im Speyerer Westen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei missachtete der 49-Jährige gegen 9 Uhr die Vorfahrt eines Autos. Dessen Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Der Radler prallte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Am Auto entstand nach Schätzung der Beamten Sachschaden in vierstelliger Höhe.