Die Anzahl der Verkehrsunfälle in Speyer und Umgebung ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Wie schätzt die Polizei das ein?

2764 Verkehrsunfälle stehen in der Statistik, die die Polizeiinspektion (PI) Speyer veröffentlicht hat. Das sind rund 100 mehr als noch 2024. Damals hatte es ebenfalls einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2023 gegeben. Unsicherer geworden ist der Verkehr in der Domstadt und den Umlandgemeinden Römerberg, Harthausen, Hanhofen, Dudenhofen und Otterstadt aber deshalb nicht, erklärt die Polizei auf Anfrage: Gerade in der Langzeitbetrachtung lägen die Zahlen in den meisten Bereichen auf Niveau des Mehrjahresdurchschnitts, erklärt ein PI-Sprecher. In den Corona-Jahren war die Anzahl der Unfälle deutlich gesunken: 2020 hatte es auf den Straßen beispielsweise 2145 Mal gekracht – 723 Fälle weniger als noch 2019. Insofern nähere sich die Unfallhäufigkeit wieder dem Vor-Corona-Niveau an.

Zurücklehnen können sich die Beamten deshalb trotzdem nicht. Sie wollen künftig E-Scooter stärker in den Blick nehmen. Solche „Elektrokleinstfahrzeuge“ waren 2025 an 50 erfassten Unfällen beteiligt – 30 mehr als noch 2024. Die überschaubaren absoluten Zahlen sollen nicht über ein Problem hinwegtäuschen: Die Unfalllage mit Beteiligung der E-Scooter habe sich in den vergangenen Jahren „stetig negativ entwickelt“. Will heißen: Die Scooter sind immer häufiger an Unfällen beteiligt. Unter anderem deshalb planen die Gesetzeshüter Schwerpunktkontrolltage – zu E-Scootern genauso wie zu Fahrrädern, die an 199 Unfällen beteiligt waren. Um die Anzahl der Unfälle so gering wie möglich zu halten, setze die Polizei neben Kontrollen auf Prävention. Ein Beispiel: Aufklärungsvorträge an Schulen zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Ob der Rückgang alkoholbedingter Unfälle auf 34 darauf zurückzuführen ist, lässt sich kaum messen. Häufigste Unfallursachen: Fehler bei Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. 671 Unfälle hat es deswegen gegeben, 128 weniger als noch im Jahr zuvor. Auch zu geringer Abstand (291) taucht häufig als vordringlichste Erklärung eines Unfalls auf – allerdings rund 750 Mal weniger als noch 2024. Das habe aber allein statistische Gründe, klärt der Sprecher auf. Denn im gleichen Zuge sei die Unfallursache „Andere Fehler beim Fahrzeugführer“ im Vergleich zum Vorjahr um 553,4 Prozent gestiegen. „Der Grund dieser Wechselwirkung liegt in einer angepassten statistischen Erfassungsvorgabe im Rahmen der Einführung von EUSKA.“ Auf der elektronischen Unfallsteckkarte – wofür diese Abkürzung steht – sei erstmals die Unfallursache Abstand definiert worden: Als Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. „Darüberhinausgehende Abstandsunterschreitungen, insbesondere Seitenabstände, die früher mit der Unfallursache ,Abstand’ gleichgesetzt wurden, werden seit dieser Anpassung unter der Ursache ,Andere Fehler’ erfasst“, heißt es von der PI.

Zu möglichen Unfallschwerpunkten können die Beamten indes noch keine genauen Angaben machen. Die notwendigen Daten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) zu Unfallhäufungspunkten lägen noch nicht vor. „Es ist jedoch bereits ersichtlich, dass sich diese wie in den Jahren zuvor hauptsächlich entlang der Nord-Süd-Achse in Speyer befinden.“