Drei Zweiradfahrerinnen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in der Innenstadt verletzt worden.

Prellungen an Knie und Unterschenkel zog sich laut Polizei eine 45-jährige Radfahrerin zu, die gegen 8.30 Uhr in der Landauer Straße unerlaubt auf dem Gehweg in Richtung Römerberg gefahren sei. Ein gleichaltriger Autofahrer sei zeitgleich von einem Parkplatz gegenüber der Gedächtniskirche auf die Straße eingebogen. Er habe zwar noch gebremst, als er die Frau auf dem Zweirad bemerkte, einen Zusammenstoß und deren Sturz aber nicht mehr verhindern können.

Der zweite Unfall ereignete sich laut Polizeibericht um 14.40 Uhr in der Wormser Straße. Dort sei eine 60-jährige Radlerin in Richtung Maximilianstraße hinter dem Auto eines 48-Jährigen hergerollt. Dieser habe auf Höhe der Hagedornsgasse versucht, in eine Lücke am Fahrbahnrand einzuparken. Als er bemerkt habe, dass die Lücke zu klein ist, sei er wieder angefahren, was die gerade links an seinem Auto vorbeifahrende Radlerin derart erschreckt habe, dass sie den Lenker nach links zog und stürzte. „Sie erlitt Schürfwunden an Ellenbogen und Stirn. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort“, heißt es im Bericht der Beamten.

Mit E-Scooter umgekippt

Keine Fremdeinwirkung gab es demnach im Fall einer 71-jährigen E-Scooter-Fahrerin, die um 16.10 Uhr in der Gilgenstraße verunglückte. Sie sei dort verbotswidrig auf dem Gehweg gefahren, als sie Zeugen zufolge in Höhe der Josephskirche auf gerader Strecke umkippte. „Die Ursache dürfte in einer den örtlichen Gegebenheiten nicht angepassten Geschwindigkeit liegen“, urteilt die Polizei. Die Frau habe sich eine Beule und Kratzer im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.