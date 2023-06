Das Brezelfest von 6. bis 11. Juli bringt Besonderheiten für den Verkehr mit sich. Zum einen werden laut Stadt der Festplatz und die Zufahrtstraße Klipfelsau ab Montag, 3. Juli, gesperrt, weil der Aufbau beginnt. Die Sperrung gelte bis einschließlich Donnerstag, 13. Juli. Von 5. bis 12. Juli ist laut Stadt außerdem der Parkplatz Naturfreunde für den allgemeinen Verkehr gesperrt und steht nur Brezelfest-Besuchern zur Verfügung. Bei der Einlasskontrolle müsse die Gebühr entrichtet werden. Die Stadt rät anderen Verkehrsteilnehmern zum Ausweichen auf Parkplätze am Technik-Museum, am Bademaxx und unterhalb des Doms.

Einschnitte gibt es im öffentlichen Nahverkehr: Zusätzliche S-Bahnen zum Brezelfest, bisher alljährlich vom Verkehrsverein finanziert, wird es 2023 nicht geben. Grund dafür sind mit Sperrungen verbundene Gleisarbeiten auf der Strecke zwischen Schifferstadt und Germersheim. Stattdessen wird jedoch laut DB-Regio ein Schienenersatzverkehr auf den Weg gebracht, sprich: Busse. Innerhalb Speyers gebe es eine Linie im Viertelstundentakt zwischen dem Bahnhof und dem Festplatz sowie zusätzliche Fahrten bis nach Mitternacht auch über Speyer-West nach Speyer-Nord.

Die Sperrung der Bahnlinie zwischen Germersheim und Schifferstadt gilt dem zuständigen Zweckverband zufolge von 7. bis 9. Juli jeweils ab 20 Uhr. Grund seien „unaufschiebbare Bauarbeiten“. Die Stadt Speyer informiert über Arbeiten im Bahnhofsbereich von 2. Juli bis 9. Dezember vor allem nachts und an Wochenenden, die aber nicht immer mit Sperrungen verbunden seien. Die Ersatzbusse am Brezelfest-Wochenende könnten nicht dieselben Kapazitäten wie die S-Bahnen bieten, so der Zweckverband: „Vor diesem Hintergrund ist für Brezelfestbesucher die Rückfahrt nach 20 Uhr mit ÖPNV nicht zu empfehlen.“ Dennoch verkehrten Busse in nördliche Richtung in den Nächten auf Samstag und Sonntag bis 2.10 Uhr und in südliche Richtung bis 1.45 Uhr.