256 Radfahrende und 30 Kraftfahrzeugfahrende: So viele Personen hat die Polizeiinspektion Speyer in ihrer Verkehrssicherheitswoche von 22. bis 28. Juni kontrolliert. Die Liste der Beanstandungen fällt üppig aus.

Bei den mehr als 250 Radfahrenden und 30 Autofahrenden gab es laut dem Bericht der Polizei einige Dinge zu beanstanden. In konkreten Zahlen heißt das: In 19 Fällen waren die Fahrräder nicht verkehrssicher, vorrangig aufgrund fehlender oder defekter Lichter. 44 kontrollierte Radfahrende befuhren den Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung oder waren verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs. 20 Verkehrsteilnehmende nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon oder einen Kopfhörer. Eine Autofahrerin sicherte mitfahrende Kinder nicht ordnungsgemäß und zwei Autofahrer kamen der Gurtpflicht nicht nach.

Ein Schwerpunkt waren laut Polizeibilanz die Schulwegkontrollen, mit denen die Beamten das Gefahrenbewusstsein der Jüngsten schärfen und ihnen einen sicheren Weg zur Schule ermöglichen wollten. In der Vincentiusstraße, der Otto-Mayer-Straße und in der Holzstraße sowie in der Theodor-Heuss-Straße und im Mausbergweg kontrollierten die Polizisten 185 Fahrräder und stellten 22 Verstöße fest.

„Die Beamten sensibilisierten hierbei schwerpunktmäßig Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Bedeutung von Beleuchtung am Fahrrad sowie der Sinnhaftigkeit des Tragens eines Schutzhelms“, heißt es. „Die Polizei Speyer erreichte im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche vielfach eine Erhöhung des Gefahrenbewusstseins bei Verkehrsteilnehmenden und leistete hiermit einen positiven Beitrag zur Steigerung der Sicherheit des Zweiradverkehrs“, so die Bilanz der Polizeiinspektion.