Zwei Strafanzeigen, 19 Ordnungswidrigkeiten, 15 Verwarnungen, sechs Mängelberichte sowie zwei Untersagungen der Weiterfahrt waren das Ergebnis mehrerer Verkehrskontrollen im Speyerer Stadtgebiet, die im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, bis Freitagnacht, 2 Uhr durchgeführt wurden. Aus einem Bericht der Polizei geht hervor, dass in der Burgstraße von 14.30 Uhr bis 16 Uhr sowie von 17 Uhr bis 18 Uhr in der Spaldinger Straße die Geschwindigkeit überwacht wurde. Bei erlaubten 30 Kilometer pro Stunde waren in der Burgstraße 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Höchstwert lag bei 62 Kilometern pro Stunde. In der Spaldinger Straße verstießen neun Verkehrsteilnehmer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern in der Stunde. Der Schnellste fuhr 88 Kilometer pro Stunde, was ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich zieht.

Das Rotlicht einer Ampel in der Theodor-Heuss-Straße missachtete ein 25-Jähriger gegen 19.30 Uhr, als er nach links in die Dudenhofer Straße abbog. Die Polizei teilt mit, dass dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Mann muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Kinder ungesichert im Auto

Zwei ungesicherte Kleinkinder fuhren gegen 21 Uhr in der Ludwigstraße im Auto eines 29-Jährigen mit. Die Polizei berichtet, dass dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt wurde, bis die Kinder vorschriftsmäßig gesichert werden konnten. Zudem stellte die Streife fest, dass der Fahrer keinen Fahrzeugschein mit sich führte und die Hauptuntersuchung seines Fahrzeuges bereits im März 2021 abgelaufen war. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Freitagnacht, gegen 0.40 Uhr, wurde in der Ludwigstraße der Fahrer eines VW Golf kontrolliert. Die Polizei berichtet, dass an dem Pkw des 33-Jährigen unterschiedlich große Felgen montiert und die Betriebserlaubnis daher erloschen war. Das Auto war zudem nicht im Verwendungsbereich der ausgetauschten, kleineren Felge aufgeführt. Gegen den 33-jährigen Karlsruher wurde ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

Drei Fahrzeuge zu schnell

Bei einer Kontrollstelle in der Kurt-Schumacher-Straße zwischen 0.15 Uhr und 1.45 Uhr fuhren drei von 30 Fahrzeugen zu schnell, so die Polizei. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde lag der Höchstwert bei 66 Kilometern in der Stunde. Zwei weitere Verwarnungen wurden wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie eines nicht mitgeführten Führerscheins ausgesprochen.

Ohne Fahrerlaubnis geriet ein 20-Jähriger gegen 1 Uhr in die Kontrollstelle. Weil in seinem Fahrzeug zudem der Geruch von Marihuana wahrzunehmen war, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug, wo sie eine geringe Menge an Cannabis fanden. Da der Speyerer zudem unter dem Einfluss des Rauschmittels stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Wie die Polizei mitteilt, muss er sich, neben dem Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis, auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.