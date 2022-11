Verkehrskontrollen in mehreren Bereichen der Stadt haben laut Polizei am Dienstagmorgen einige Probleme aufgezeigt. Ein Schwerpunkt der Kontrollen waren Schulwege.Mehrere Schulen sind in der Vincentius- und Otto-Mayer-Straße angesiedelt, und dort gab es dem Bericht zufolge schon ab 7.15 Uhr die ersten Verstöße. „In mehreren Fällen setzten Pkw-Fahrer zum Überholen an, erblickten die Beamten und unterließen den Überholversuch“, heißt es. Verbunden wird damit die Warnung, nur bei angemessener Verkehrslage zu überholen und dabei immer den vorgeschriebenen Seitenabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Das sei morgens vor Schulbeginn oft schwierig. In der angrenzenden Otto-Mayer-Straße, wo seit einigen Wochen eine neue Verkehrsregelung gilt, wurden laut Bericht zwei Verstöße gegen das beschilderte Einfahrtsverbot, ein Verstoß gegen die Gurtpflicht sowie ein Parkverstoß sanktioniert. Die Polizei: „Hierbei parkte ein Pkw im Halteverbot und auf dem Gehweg. Schließlich setzten die Beamten ihre Muskelkraft ein und schoben ein liegengebliebenes Kraftfahrzeug von der Straße.“

An der Zeppelinschule in der Neufferstraße wurde ab 7.30 Uhr kontrolliert. Zum einen sei ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet, zum anderen „durch die Präsenz für eine temporäre Verkehrsberuhigung“ gesorgt worden, so ihre Bilanz. Kurz nach 8 Uhr schauten die Beamten auch in der angrenzenden Zeppelinstraße genau hin und deckten eine Drogenfahrt auf: Sie hätten bei einem 32-jährigen Autofahrer Anzeichen für einen kürzlichen Cannabiskonsum bemerkt, was sich bei einem Urintest auch bestätigt habe. Der Mann habe zugegeben, Marihuana konsumiert zu haben und deshalb nicht weiterfahren dürfen.

Zwischen 11.15 Uhr und 14.15 Uhr war die Polizei schließlich noch für mobile Verkehrskontrollen im Stadtgebiet unterwegs. In ihrer Bilanz davon stehen drei Verstöße gegen die Gurtpflicht, ein Fall falscher Ladungssicherung und vier Mängelberichte wegen fehlender Warnwesten, Verbandskästen oder Dokumente.