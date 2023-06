Wenn die Polizei abends zu Überprüfungen in Speyer ausrückt, dann entdeckt sie meist auch Verkehrssünder. Das bestätigt ihre Bilanz von zwei Kontrollstellen an der L454.

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ist einer Streife laut Polizei in der Landauer Straße ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aufgefallen, der auf circa 70 Kilometer pro Stunde beschleunigte. Sein Roller sei unerlaubt technisch verändert gewesen. Zwischen 23 und 1 Uhr wurde in der Wormser Landstraße kontrolliert. Bei 43 Fahrzeugen habe sieben Mal Verbands- oder Warnausrüstung gefehlt. Viermal hätten die Fahrer Papiere nicht dabei gehabt, in drei Fällen die Tüv-Frist überschritten. Drei Radler seien auf der falschen Radweg-Seite unterwegs gewesen, ein Autofahrer unter Drogen-Verdacht und einer ohne Führerschein gestoppt worden.