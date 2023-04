Zahlreiche Verstöße hat die Polizei bei Verkehrskontrollen am Donnerstag in Speyer aufgedeckt. Vier davon werden einer morgendlichen Schulwegüberwachung in Speyer-Nord zugeordnet. Dabei sei festgestellt worden, dass eine Erwachsene und ein Kind während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Zudem habe ein Hund ungesichert auf dem Beifahrersitz gesessen, und in einem Auto habe die vorgeschriebene Warnweste gefehlt. In der Straße Am Germansberg wurden sieben Handy- und drei Gurt-Verstöße sowie dreimal fehlende Papiere bilanziert. Im Bereich des Bahnhofs wurde das Hauptaugenmerk auf Fahrraddiebstahl gelegt. Hier sei ein hochwertiges, nicht gesichertes Herren-Trekkingrad der Marke Zündapp präventiv sichergestellt worden.