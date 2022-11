Die Speyerer Polizei ist am Mittwoch zu mehreren Verkehrskontrollen ausgeschwärmt. Zwischen 21.15 und 23 Uhr richteten Beamte eine Laser-Geschwindigkeitsmessstelle in der Theodor-Heuss-Straße ein. Etwa 70 Fahrzeuge seien kontrolliert worden, hieß es. Vier Autofahrer waren laut Polizei zu schnell unterwegs. Beim Spitzenreiter seien 73 Stundenkilometer gemessen worden. Bei einem 29-Jährigen bestand der Verdacht, unter Drogeneinfluss ins Auto gestiegen zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr stoppten Beamte in der Wormser Landstraße fünf Radfahrer, die ohne Licht unterwegs waren. Etwas später monierten die Polizisten an selber Stelle bei neun Autofahrern kleinere Verfehlungen wie fehlende Warnweste und Verbandskästen.