Für vier junge Männer aus Baden endete am Dienstagnachmittag eine Autofahrt nach Speyer an einer Polizeikontrolle in der Franz-Kirrmeier-Straße. Wie die Beamten mitteilen, sei dem Fahrzeug der vier Badener im Alter zwischen 18 und 21 Jahren der Geruch von Cannabis entströmt. In der Bauchtasche eines 19-Jährigen entdeckte die Polizei verschiedene Behältnisse mit 6,5 Gramm Haschisch und rund 16 Gramm Marihuana, also den getrockneten Blüten der weiblichen Hanfpflanze, sowie eine Flasche mit einer Flüssigkeit, bei der die Beamten argwöhnten, es handle sich um Betäubungsmittel. Eine Laboruntersuchung soll nun Aufschluss bringen. Zudem fanden die Beamten rund 0,2 Gramm Kokain auf dem Fahrzeugboden sowie ein Einhandmesser. Der Urintest des 21-jährigen Fahrers schlug positiv auf THC und Kokain an, sodass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Gruppe erwartet nun diverse Anzeigen.