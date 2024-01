Die Polizei Speyer hat am Dienstag im Zeitraum von 9.45 bis 13 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer in der Hasenpfühlerweide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut einer Mitteilung der Beamten waren acht Autofahrer am Handy und eine weitere Person nicht angeschnallt. Die Fahrer erwarte nun ein Bußgeld beziehungsweise ein Verwarngeldverfahren. In dem Zusammenhang ruft die Polizei noch einmal eindringlich dazu auf, beim Fahren das Handy liegen zu lassen, um im Ernstfall auch einem spielenden Kind ausweichen zu können.

Außerdem wurden im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 23.30 bis 0.45 Uhr 25 Fahrzeuge in der Landauer Straße kontrolliert. Hierbei war bei zwei Autos die Beleuchtung teilweise nicht funktionsfähig. Zwei weitere Autofahrer konnten Führerschein beziehungsweise Fahrzeugschein nicht vor Ort vorzeigen. Diese Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt.