Auf der Autobahn A61 steht der Einbau der neuen Asphaltdecke zwischen Speyer und Schifferstadt kurz bevor. Dabei wird es in den kommenden Wochen zu wechselnden Verkehrsführungen in diesem Bereich kommen, wie die Autobahn GmbH Südwest jetzt mitteilt. Bis zum Ende der Woche steht hierbei dem Verkehr teilweise nur eine Fahrspur in beide Richtungen zur Verfügung, weil die Verkehrsführung für die Zeit, in der der Asphalt eingebaut wird, eingerichtet wird. Dabei wird ein Streifen der zu sanierenden Fahrbahn nach Speyer auf die Gegenfahrbahn umgelegt. Der andere wird am Baufeld vorbeigeführt. Die alte Fahrbahn wird erst rechts-, dann linksseitig saniert.

Während des Umbaus und der Verkehrsumlegung kann auch auf der Fahrbahn nach Koblenz kurzzeitig ein Fahrstreifen wegfallen. Die Auffahrt der Anschlussstelle Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert.

Neues Planungsverfahren

Um die Arbeiten möglichst schnell abzuschließen, setzt die verantwortliche Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Südwest auf ein digitales Pilotprojekt, bei dem alle Schritte digitalisiert aufeinander abgestimmt werden. So werde sichergestellt, dass der Asphalt pünktlich und verarbeitungsbereit ankomme. Durch den schnellen Einbau würden Qualität und Haltbarkeit der neuen Fahrbahn verbessert. So müsse weniger saniert werden, was zu weniger Belastungen führe. rhp/mame