Mit dem „Roter-Ritter-Mobil“ können Kinder Verkehrsregeln spielend leicht lernen. Die Verkehrsschule auf Rädern für Grundschul- und Kindergartenkinder in Speyer ist an der Siedlungsgrundschule Speyer geparkt und kann von allen Grundschulen und Kitas in Speyer für die Arbeit mit den jüngsten Verkehrsteilnehmenden genutzt werden.

Die Verkehrsschule auf vier Rädern ist ein Projekt des Vereins Teilen und der Aktion Kinder-Unfallhilfe, um Kinder im Straßenverkehr zu schützen. Die Umsetzung des Projekts konnte in Speyer dank einer Spende durch Autoteile Krammer realisiert werden. Das Unternehmen spendete den Anhänger mit Materialien zur Verkehrserziehung von Grundschul- und Kindergartenkindern im Wert von rund 5000 Euro.

Der Anhänger hält eine umfangreiche Ausstattung für die Verkehrserziehung von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren bereit: von Balanceboards, Laufrädern und Tretrollern, über Geschicklichkeitsspiele bis hin zu Fahrradhelmen, Reflektoranhängern und Hell-Dunkel-Boxen. Damit ist das Erlernen von Verkehrsregeln besonders leicht gemacht.

„Unsere kleinsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen bestmöglich vor den Gefahren und Risiken im Straßenverkehr geschützt werden. Daher freue ich mich besonders, dass die Kitas und Grundschulen in Speyer nun ein weiteres Instrument haben, um die Kinder von klein auf möglichst fit für den Straßenverkehr zu machen“, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) bei der Übergabe des „Roten-Ritter-Mobils“.