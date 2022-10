Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstag gegen 16 Uhr in einer Baustelle auf der B9 zwischen Schwegenheim und Römerberg gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Speyer am frühen Abend auf Anfrage mitteilte, ist die Unfallursache noch nicht bekannt. Nach ihren Angaben ist eine Person leicht verletzt worden. In Folge des Unfalls in Fahrtrichtung Speyer und der nötigen Bergungsarbeiten hat sich der Verkehr auf der B9 im Bereich Schwegenheim und auch teilweise in den umliegenden Orten gestaut. Auch in der Fahrtrichtung Germersheim gab es im Feierabendverkehr größere Behinderungen, bestätigte die Polizeisprecherin. Nach dem Ende der Bergungsarbeiten gegen 17.30 Uhr haben sich die Staus langsam aufgelöst.