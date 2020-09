Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Bereich des Neubaus der Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen an der Diakonissenstraße, Ecke Rulandstraße, schlägt die Stadtratskooperation von CDU, Grünen und SWG vor. Dieser Bereich habe sich zu einem „Verkehrs-Hotspot“ entwickelt. 102 Kita- und Hortkinder seien in den neuen Räumen, hinzu komme die Jakob-Reeb-Schule. Geprüft werden soll daher, ob über eine Fahrbahnverengung hinaus die verkehrsberuhigte Zone in der Rulandstraße bis zum Feuerbachpark verlängert sowie in Teile der Diakonissen- und Slevogtstraße hineingeführt werden kann. „Die vorhandenen Parkflächen sollen erhalten bleiben und durch Markierungen oder Pflasterwechsel wie in der Rulandstraße gekennzeichnet werden“, heißt es in dem schon Ende 2019 eingereichten Antrag, über nun den der städtische Verkehrsausschuss am Mittwoch, 30. September (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), beraten soll. Die Stadtverwaltung soll dies ebenso prüfen wie die Frage, ob die Diakonissenstraße zwischen Hilgard- und Slevogtstraße als Einbahnstraße ausgewiesen werden kann, wobei Radverkehr in Gegenrichtung zugelassen wird.