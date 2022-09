Ein Unfall auf der B9 in südlicher Fahrtrichtung hat am Donnerstag für mehrstündige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Kleintransporter ist laut Polizei um 13.59 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug sei im Ausfahrtbereich unterhalb der B39 auf den Grünstreifen gerollt und habe mehrere Schilder und Verkehrszeichen beschädigt. Der Schaden an den Schildern wird auf 8000 Euro geschätzt, der am Fahrzeug auf 15.000 Euro. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Laster musste abgeschleppt, die unter anderem mit Öl verschmutzte Straße gereinigt werden. Dafür waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehr musste an der gesperrten rechten Fahrspur vorbeigeführt werden, was für Staus sorgte.